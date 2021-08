Stand: 11.08.2021 12:00 Uhr Spornitz: Disko-Gast positiv getestet - Quarantäne für Ungeimpfte

Nach einer Disko-Veranstaltung in Spornitz am vergangenen Wochenende müssen alle ungeimpften Teilnehmer in Corona-Quarantäne. Wenige Tage nach der Tanzparty in der Event Arena sei ein Gast positiv getestet worden, so der Betreiber. Das Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim schließt nicht aus, dass die Person bereits zum Zeitpunkt der Disko infiziert war und ordnete für alle Besucher und Mitarbeiter eine elftägige Quarantäne. Ausgenommen sind vollständige Geimpfte. | 11.08.2021 12:00