Spontane Impf-Aktion am Freitag in Greifswald

Stand: 15.04.2021 19:13 Uhr

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald öffnet am Freitag (16. April) sein Impfzentrum in Greifswald auch für Impfwillige, die keinen Termin haben. Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer, die 70 Jahre und älter sind oder in der Priorisierung 1 und 2 eingruppiert sind.