Stand: 02.09.2020 19:40 Uhr - Nordmagazin

Spitzensport in MV: Neue Saison startet vor Zuschauern

Der Spitzensport in Mecklenburg-Vorpommern wird mit Beginn der neuen Saison in jedem Fall vor Zuschauern stattfinden. Die bisherigen Zuschauerbeschränkungen fallen. Das kam bei einem Treffen in der Staatskanzlei mit den Vereinsvorständen der Proficlubs heraus. Demnach können Heimspiele des FC Hansa Rostock möglicherweise vor 8.000 Zuschauern ausgetragen werden anstatt der bisher genannten 5.000. Das bestätigte Sozial- und Sportministerin Stefanie Drese (SPD) gegenüber NDR 1 Radio MV. Es hänge jetzt vom FC Hansa ab, ob die Einhaltung der Abstandsregeln gewährleisten werden kann.

Schlüssige Hygienekonzepte der Clubs

Die Spiele der Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin können nach Informationen von NDR 1 Radio MV vor 1.000 bis 1.250 Besuchern stattfinden. Für die Rostock Seawolves in der 2. Baskettball-Bundesliga sind Heimspiele vor 1.500 Zuschauern vorgesehen. Die Clubs haben laut Drese schlüssige Hygienekonzepte vorgelegt. Demnach soll es unter anderem getrennte Ein- und Ausgänge geben. Durch personifizierte Tickets für klar abgegrenzte Aufenthaltsbereiche sei gegebenenfalls auch die Nachverfolgung von Infektionen gewährleistet. "Auf Grundlage dieser vorbildhaften Schutzkonzepte sind im Zusammenhang mit den niedrigen Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern Öffnungen für mehr Zuschauer aus meiner Sicht möglich", betonte Drese.

Endgültige Entscheidung über Zahlen am Dienstag

Sie zeigte sich optimistisch, dass in der Kabinettssitzung kommende Woche Entscheidungen getroffen werden, die für Pokal- und Ligaspiele Zuschauerzahlen deutlich über dem bisherigen Limit von 400 in der Halle und 1.000 unter freiem Himmel zulässt. Die endgültige Entscheidung, wieviele Zuschauer konkret bei den genannten Sportveranstaltungen dabei sein dürfen, gibt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am kommenden Dienstag bekannt.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

