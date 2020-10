Stand: 14.10.2020 11:37 Uhr Spielabsage für SSC-Volleyballerinnen - Corona-Fall beim Gegner

Die Partie des Volleyball-Frauenbundesligisten SSC Palmberg Schwerin am Sonnabend in Straubing ist verlegt worden. Grund für die Absage ist ein Corona-Fall im Umfeld der Mannschaft aus Bayern. Schon am vergangenen Wochenende konnte Straubing deswegen nicht in Wiesbaden antreten. Für den SSC bedeutet das ein freies Wochenende, aber die Volleyball-Bundesliga hat schnell reagiert und die Partie nun schon für den 24. Pktober neu angesetzt. | 14.10.2020 11:36