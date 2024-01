Spezialitäten- und Urlaubsland: MV beim Ländertag der Grünen Woche Stand: 20.01.2024 08:45 Uhr Im Mittelpunkt der 88. Grünen Woche in Berlin steht heute der Ländertag. Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich als Spezialitäten- und Urlaubsland.

Erstmals überhaupt gestalten zwei Landkreise zusammen mit einer Stadt den MV-Tag - Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Schwerin. Für Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein wichtiges Signal. Der ländliche Raum und die urbanen Zentren, also die größeren Städte, müssen seinen Worten nach wieder enger zusammenrücken. Die Bauern auf dem Land seien unsere Lebensmittelgaranten. Das müsse mehr wertgeschätzt werden, so Backhaus.

Viele Besucher am Ländertag

Auf dem Ländertag stehen die Regionen im Mittelpunkt. So backt etwa ein junger Bäckermeister aus Plau am See Brot mit Algen und jeder kann zuschauen. Fleisch- und Wurstwaren aus Ludwigslust können probiert werden, auch Gin aus Wittenburg. Der Ländertag gilt als besucherstärkster Messetag.

Schwesig unterstützt Bauernprotest

Beim gestrigen Empfang der Landesregierung auf der Grünen Woche hatte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erneut auf die Seite der Landwirte gestellt. Die Proteste der Bauern seien berechtigt. Es sei noch nie so wichtig gewesen, Flagge zu zeigen, als Land Mecklenburg-Vorpommern. Mit Blick auf die Bundesregierung hält auch Schwesig an der Forderung fest, dass die Kürzungen beim Agrardiesel zurückgenommen werden müssen. Dies sei eine wichtige Subvention für Landwirte.

Regionale Landwirtschaft im Fokus

Zugleich verwies auch die SPD-Politikerin darauf, wie wichtig der ländliche Raum für Mecklenburg-Vorpommern sei. Dort würden die Lebensmittel produziert. Doch strikte Vorgaben für Landwirte etwa beim Düngen und Pflanzenschutz seien sehr hoch und Landwirte in Sorge, im internationalen Wettbewerb nicht mehr mithalten zu können. Schwesig versprach den rund 60 Ausstellern auf der Grünen Woche, sich weiterhin für eine regionale Landwirtschaft stark zu machen.

