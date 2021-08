Sperrung der B106 Schwerin-Wismar bei Zickhusen Stand: 31.08.2021 15:38 Uhr Autofahrer auf der B106 müssen von Mittwoch (1. September), 7 Uhr, an einen langen Umweg in Kauf nehmen: Die Bundesstraße zwischen Schwerin und Wismar ist am Bahnübergang bei Zickhusen voll gesperrt.

Direkt am Bahnübergang wird der Radweg mit den dazugehörigen Sicherungsanlagen gebaut. Gleichzeitig werden die Entwässerung eines benachbarten Sees und die Bundesstraße an dieser Stelle erneuert. Auch ein neuer Parkplatz an der B106 wird gebaut. Die Arbeiten sollen gut zwei Monate lang bis Ende November dauern.

Keine Einschränkungen im Bahnverkehr

Seit Anfang des Jahres wird bereits zwischen Zickhusen und dem Abzweig nach Wendisch Rambow am letzten Stück des Radwegs zwischen Schwerin und Wismar gebaut. Ab Anfang 2022 kann er dann durchgängig befahren werden. Für die Bahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen soll es laut der Deutschen Bahn keine Einschränkungen im Zugverkehr geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.09.2020 | 06:00 Uhr