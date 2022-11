Spendenkonzert für betroffene Familien in Groß Strömkendorf Stand: 03.11.2022 13:54 Uhr Beim Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters am Mittwoch in Wismar sind knapp 2.000 Euro gespendet worden. Mehr als 100 Menschen waren in die Heiligen-Geist-Kirche gekommen.

Knapp eine Stunde lang spielten die Musiker Lieder und Stücke zum Thema Europa und Nächstenliebe. Der Eintritt war frei, Besucher konnten aber Geld für den christlichen Hilfsverein Wismar spenden. Dieser organisiert unter anderem Hilfstransporte in die Ukraine und kümmert sich um Familien, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet sind.

Unter den Gästen in der Heiligen-Geist-Kirche waren auch Innenminister Christian Pegel (SPD) sowie Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schohmann (CDU). Anlass der Aktion war der Brand vor knapp zwei Wochen in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Groß Strömkendorf. Verletzt wurde damals niemand - die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.11.2022 | 14:00 Uhr