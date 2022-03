Spendenerleichterungen für Ukraine-Hilfe Stand: 19.03.2022 08:40 Uhr Wer für die Ukraine-Hilfe spendet, braucht keine Spendenquittung mehr. Zum Nachweis reicht der Kontoauszug. Diese und weitere Erleichterungen hat das Bundesfinanzministerium jetzt festgelegt.

Die Regelungen gelten bis Jahresende. Neben der Erleichterung bei der Spendenquittung können Sportvereine, die ihre Sporthalle zur Verfügung stellen oder Kulturvereine ihre Probebühne, das ohne Schwierigkeiten machen. Normalerweise wäre das eine Vermietung, die nicht der Satzung entspricht und damit nicht steuerbegünstigt wäre. Diese Regelung entfällt.

Außerdem können Vereine aller Branchen ohne Nachteile ihr hauptamtliches Personal für die Ukraine-Hilfe zur Verfügung stellen. Vereine, die Fragen dazu haben, können sich an die Ehrenamts-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow und an die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement in Neustrelitz wenden.

