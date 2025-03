Spektakuläres Leuchten am Himmel: Blaue Spirale sorgt für Staunen Stand: 25.03.2025 06:50 Uhr Über Teilen von Norddeutschland war am Abendhimmel eine blau leuchtende Spirale zu sehen. In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg haben Menschen das ungewöhnliche Phänomen beobachtet und festgehalten. Ursache soll einer SpaceX-Rakete gewesen sein, die Treibstoff abgelassen hat.

Eine sonderbar blau leuchtende Spirale konnte am Montagabend in Hamburg, in Rostock und bei Klütz im Westen von Mecklenburg-Vorpommern beobachtet werden. Von dort erreichten uns Bilder dieses im ersten Moment äußerst mysteriös erscheinenden Himmelsphänomens. Die Ursache soll aber leicht erklärbar sein und im Zusammenhang mit dem Start einer Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk stehen.

Beobachtungen deutschlandweit

Beim Aufstieg der Rakete, die hauptsächlich als Träger für Satelliten dient, wurde laut Marco Ludwig von der Sternwarte in Neumünster offensichtlich Treibstoff abgelassen. Die entstandene Wolke, die sich durch das Rotieren der Rakete spiralförmig auszudehnen schien und wurden dann von der untergehenden Sonne in einer Höhe von 400 bis 600 Kilometern angestrahlt.

Mehr SpaceX-Raketen im Orbit

Das sehr seltene Phänomen konnte gegen 21 Uhr für etwa drei bis vier Minuten auch in anderen Teilen Deutschlands gesehen werden. Aber auch europaweit gab es Meldungen, so Ludwig. Schon vor einem Monat hatte ein Lichtschweif nach einem Raketenstart den Hamburger Nachthimmel erleuchtet. Künftig kann es nach Aussage des Experten häufiger zu solchen Beobachtungen kommen, weil SpaceX mittlerweile mehr Raketen in den Orbit starten lässt.

