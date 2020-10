Stand: 01.10.2020 08:16 Uhr Sparkasse Vorpommern schließt acht Filialen

Die Sparkasse Vorpommern schließt am Donnerstag acht ihrer Filialen: an den Standorten in Heringsdorf, Gützkow, Richtenberg oder auch Dierhagen. Hier stehen nur noch Selbstbedienungs-Terminals zur Verfügung. Die Sparkasse begründet die Schließung mit einer zu geringen Kundenanzahl pro Tag und dem verstärkten Online-Banking. Zu Beginn des kommenden Jahres werden weitere Filialen geschlossen - auch in Sagard auf Rügen und in Stralsund. | 01.10.2020 08:15