Sozialverbände kritisieren Pflegebonus als ungerecht

Der Bundestag will heute die einmalige Prämienzahlung für Mitarbeiter in der Altenpflege beschließen. Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern kritisieren den Gesetzentwurf.

Schwere Bedingungen auch für andere Beschäftigte

Besonders problematisch sehen die Verbände den Plan, den Bonus nur an Beschäftigte in der Altenpflege zu zahlen. Denn auch dort, wo behinderte Menschen leben und betreut werden, arbeiten Pflegekräfte, Betreuer und Erzieher derzeit unter besonderen schweren Bedingungen - ähnlich wie in der Altenpflege. Steffen Feldmann, der Vorsitzende der Liga der Wohlfahrtsverbände nannte die Pläne im Gespräch mit NDR 1 Radio MV ungerecht.

Land will Anteil der Pflegeeinrichtungen übernehmen

Der Gesetzentwurf, der heute im Bundestag verabschiedet werden soll, sieht eine Prämie von bis zu 1.500 Euro für Mitarbeiter in der Altenpflege vor. Dabei soll ein Großteil der Summe aus der Pflegeversicherung bezahlt werden. Mecklenburg-Vorpommern hat bereits angekündigt, einen vorgesehenen Eigenanteil, den sonst die Pflegeeinrichtungen beisteuern müssten, zu übernehmen.

