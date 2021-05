Stand: 27.05.2021 11:00 Uhr Sozialministerium berät über Corona-Jugendverordnung

Das Sozialministerium berät in den kommenden Tagen über die Corona-Jugendverordnung. Die neuen Richtlinien sind Grundlage für die Veranstalter von Ferienprogrammen. Fest steht, dass es in den kommenden Sommerferien Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche geben wird. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV sind feste Gruppen für einzelne Veranstaltungen geplant. Wie groß die Gruppen sein werden, ist aber noch unklar. Zudem soll Jugendarbeit ab kommender Woche einfacher und im größeren Stil ermöglicht werden. Die aktuelle Corona-Jugendverordnung läuft am Sonnabend aus. | 27.05.2021 11:05