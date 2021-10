Sozialministerin Drese will Impfpflicht für Pflegepersonal einführen Stand: 30.10.2021 11:25 Uhr Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen in MV hat Sozialministerin Stefanie Drese von der SPD eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Branche gefordert - die allerdings müsste der Bund beschließen.

"Es ist mein Ziel, eine Impfpflicht für Pflegepersonal rechtssicher hinzubekommen", sagte Drese dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Die Impfpflicht solle vor allem die Bewohner von Pflegeheimen und die von ambulanten Diensten betreuten Senioren schützen. Da so eine Impfpflicht laut Drese über das Bundesinfektionsschutzgesetz geregelt werden muss, rechnet die Sozialministerin nicht damit, dass so eine Regelung noch vor dem Winter getroffen werden kann.

Erster Schritt: Landesverordnung soll verschärft werden

Zunächst soll die entsprechende Landesverordnung strenger gefasst werden. Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und auch die Bewohner müssten sich demnach einem PCR-Test unterziehen, wenn Symptome einer Corona-Infektion auftauchen. Auch sollen in Heimen große Zusammenkünfte, zu denen auch Angehörige und andere Besucher von außen Zutritt haben, verboten werden. "Es ist leider noch nicht die Zeit für große Advents- und Weihnachtsfeiern, wir müssen das untersagen", betonte Drese. Seit Ende des Sommers habe es neun Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen im Nordosten gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums 75 Prozent der Pflegekräfte geimpft.

