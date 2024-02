Stand: 24.02.2024 18:20 Uhr Sozialer Wohnungsbau: MV erhöht Förderungen

Das Land erhöht seine Förderungen im sozialen Wohnungsbau um 22 Prozent. Das hat das Innenministerium am Sonnabend bekanntgegeben. Demnach sollen so steigende Baukosten abgefedert und Bauherren sowie Investoren von Sozialwohnungen entlasten werden. Diese können künftig zinslose Darlehen aufnehmen und Zuschüsse für ihre Kredite erhalten. Pro Quadratmeter gebauten Sozialwohnraums müssen bis zu 1.250 Euro vom Baukredit nicht zurückgezalt werden. Für Rostock und Greifswald beträgt der Nachlass rund 1.300 Euro. Der Rat der Immobilienweisen hatte vergangenen Dienstag die unzureichenden Förderangebote kritisiert. Bauen sei derzeit unmöglich, so Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien-Ausschusses. Dabei würden deutschlandweit rund 600.000 Sozialwohnungen fehlen.

