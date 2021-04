Stand: 30.04.2021 12:58 Uhr Sophienhof: Unbekannte stehlen und beschädigen Radlader

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am Freitagfrüh in Sophienhof bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vier Radlader auf einem Firmengelände aufgebrochen und eine Maschine gestohlen haben. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 40.000 Euro. Bei drei Radladern scheiterten die Diebe an der Zündung. Am gestohlenen Radlader ist eine Heugabel montiert. | 30.04.2021 12:58