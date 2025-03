Sondervermögen: Schwesig rechnet mit einer Milliarde für MV Stand: 05.03.2025 13:51 Uhr Union und SPD haben bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Regierung eine erste Einigung erzielt. Sie wollen massiv neue Schulden ermöglichen. Ministerpräsidentin Schwesig begrüßt den Vorstoß.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das von einer möglichen schwarz-roten Bundesregierung geplante Sondervermögen für Infrastrukturvorhaben und Rüstung begrüßt. Deutschland brauche dringend Investitionen in mehr Sicherheit und damit für die Bundeswehr, sagte sie in Schwerin. "Aber vor allem brauchen wir Investitionen in unsere Wirtschaft", so Schwesig. Diese wolle Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise in die Bildungsinfrastruktur und Krankenhäuser investieren, so Schwesig weiter. Das von der künftigen Bundesregierung geplante Paket sieht ihren Angaben zufolge rund 100 Milliarden Euro für die Länder vor. "Das ist ein großes Paket, für das wir uns als Länder immer eingesetzt haben - und jetzt geht es um die konkrete Umsetzung".

Schwesig: Weiter Weg bis zur Umsetzung

Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, mahnte Schwesig. Zunächst müsse die Grundgesetzänderung im Bundestag beschlossen werden, anschließend müsste es von den Ländern umgesetzt werden. Wie die 100 Milliarden Euro unter den Ländern aufgeteilt werden, müsse ebenfalls noch beraten werden. Man könne aber davon ausgehen, so Schwesig, dass "viele Millionen" Euro nach MV fließen, mit denen auch die Kommunen unterstützt werden. Gerechnet auf zehn Jahre könnten Land und Kommunen mit rund einer Milliarde aus dem Programm profitieren. "In Zeiten knapper Kassen ist das ein wichtiges Signal, denn wir wollen investieren - in unsere Wirtschaft und in unsere Infrastruktur," wie Schulen, Straßen und marode Brücken, so Schwesig im NDR MV Interview.

