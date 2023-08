Sondersitzung im Landtag: CDU fordert Hilfen für Warnow-Klinik Stand: 15.08.2023 05:08 Uhr Die Insolvenz der Warnow-Klinik in Bützow im Landkreis Rostock ist heute Thema im Sozialausschuss des Landtags. Die CDU-Fraktion hat eine Sondersitzung beantragt. Ebenso wie die AfD erwartet sie von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) Hilfen zur Rettung der Klinik.

Die Erwartungen an das Land sind hoch: Die Krankenhaus-Gesellschaft MV hat bereits einen Rettungsschirm gefordert, um weitere Klinik-Insolvenzen abzuwenden. In Bützow seien direkte Hilfen nötig. Das meint auch die CDU-Fraktion. Sie erinnert daran, dass das Land mit Millionen-Beträgen beispielsweise auch dem Krankenhaus Crivitz und anderen Häusern im Landkreis Ludwigslust-Parchim geholfen habe. Der Sozialexperte der Union, Ex-Gesundheitsminister Harry Glawe, meinte, Drese und Insolvenzverwalterin Ulrike Hoge-Peters müssten bis Anfang Oktober einen klaren Fahrplan zur Rettung vorlegen.

Konzept von Klinik gefordert

Dieser Plan sollte dann spätestens zum 1. November greifen. Drese dürfe es jedenfalls nicht "bei allgemeinen Beschwichtigungen belassen". Die Gesundheitsministerin allerdings will nicht zu viel versprechen. Auch wenn Kliniken in Notsituationen steckten, werde jeder Einzelfall geprüft. In Bützow müsse zuerst die Klinik "ein zukunftsträchtiges Konzept entwickeln". Das Land werde das fachlich unterstützen. Von direkten Finanzhilfen ist bisher keine Rede.

Zweifel an Klinik-Geschäftsführung

In den Augen der Ministerin bietet das vorläufige Insolvenzverfahren eine Chance für notwendige Veränderungen - beispielsweise in Richtung Spezialisierung und der Zusammenarbeit mit anderen Kliniken oder Fachärzten. Daran hat es in der Vergangenheit offenbar gehapert. Aus der SPD-Landtagsfraktion wurden wohl auch deshalb zuletzt Zweifel an der Geschäftsführung in Bützow laut. Diese zielen auf Geschäftsführer Wolfgang Grimme und den Haupteigener, die Rosko Med GmbH mit Sitz in Berlin und Brandenburg.

Haupteigner ohne Erfahrung im Krankenhausbetrieb

Grimme war als CDU-Landrat im Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) vor Jahren in einen Untreue-Skandal verwickelt. Es ging um eine Gehaltssteigerungen für den damaligen Chef der regionalen Klinik, die Grimme als Aufsichtsratschef eigenmächtig im Alleingang durchsetzte. Im Frühjahr 2017 wurde er dafür nach einem Bericht des Hamburger Abendblatts zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Kritisch wird in der aktuellen Lage auch gesehen, dass der Haupteigner Rosko Med kaum Erfahrung im Krankenhaus-Betrieb hat. Offenbar ist die Befürchtung groß, dass Landeshilfen in anderen Unternehmensteilen versickern könnten. Die Klinikleitung und auch Insolvenzverwalterin Hoge-Peters haben vor der Sitzung klargemacht, dass der Betrieb in Bützow normal weiterlaufe und kein Patient abgewiesen werde.

