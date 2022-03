Sondersitzung des Landtags: Debatte über Russland-Politik Stand: 01.03.2022 05:55 Uhr Der Landtag berät heute über Konsequenzen aus dem russischen Angriff auf die Ukraine für Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem geht es um die vormals russlandfreundliche Politik der Landesregierung.

Die Sondersitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern hatten CDU, Grüne und FDP beantragt. Die drei Oppositionsfraktionen werfen vor allem der SPD und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen zu russlandfreundlichen Kurs in der Vergangenheit vor. Schwesigs am Montag angekündigte Abkehr von Russland sei überfällig, erklärte CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Was bei ihr fehle, sei das Eingeständnis eigener Fehler.

Stiftung wegen Nord-Stream-2-Unterstützung in der Kritik

Im Mittelpunkt der Debatte dürfte das von Schwesig angekündigte Aus der umstrittenen "Klimaschutzstiftung" stehen, die vom russischen Staatskonzern Gazprom finanziert wurde. Die Ministerpräsidentin hatte sich für den CDU-Vorschlag ausgesprochen, die 20 Millionen Euro Stiftungskapital für humanitäre Hilfe bereitzustellen. Stiftungschef Erwin Sellering (SPD), ihr Vorgänger im Amt, lehnt das ab. Sellering räumte aber ein, dass die Stiftung öffentlich abgelehnt werde und niemand mir ihr zusammenarbeiten wolle. Seit ihrer Gründung steht die Stiftung für Klima- und Umweltschutz in der Kritik, weil sie durch verdeckte Geschäftstätigkeiten die Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 unterstützte.

