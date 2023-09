Sondersitzung: Landtag berät erstmals über Etat für 2024/25 Stand: 04.09.2023 06:02 Uhr Die Landesregierung hatte ihren Haushaltsentwurf Anfang Juli beschlossen. Nun berät der Landtag in einer Sondersitzung zum ersten Mal über den Doppelhaushalt 2024/25.

Vor allem aus zeitlichen Gründen gibt es am Montag die Sondersitzung des Parlament in Schwerin. Denn: Der Haushalt muss bis zum Jahresende verabschiedet sein. Nach der Debatte am Montag wird der Entwurf in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal von allen Fachausschüssen beraten. Deshalb hatten sich Präsidium und Fraktionen schon Mitte Juli auf diesen Termin direkt nach der Sommerpause geeinigt.

Investitionen geplant

Für das kommende Jahr sind Ausgaben in Höhe von 11 Milliarden Euro geplant, 2025 sollen es nochmal 11,5 Milliarden sein. Gleichzeitig will das Land aber auch Schulden abbauen - durch einen Griff in die Rücklagen. Das Geld soll unter anderem in 100 neue Stellen im Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium fließen. Insgesamt werden auch über 800 Millionen Euro in die Energiewende investiert. Eine Milliarde Euro ist allein zur Sicherung der beitragsfreien Kita eingeplant.

Opposition bemängelt Defizite

Vermutlich im Dezember soll dann über den Finanzplan abgestimmt werden. Die Fraktionen hatten das Zahlenwerk in teilweise mehrtägigen Klausuren bereits durchforstet und sich so vorbereitet. Die Opposition machte bereits deutlich, dass sie erhebliche Defizite entdeckt habe und auf Änderungen dringen werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.09.2023 | 08:00 Uhr