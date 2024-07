Sommerurlaub in MV: Vieles ausgebucht, aber noch Chancen für Kurzentschlossene Stand: 14.07.2024 16:31 Uhr Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind gut gebucht, in Rostock, an der Mecklenburgischen Ostseeküste sowie in den Ostseebädern teils sogar ausgebucht, wie eine Spontan-Umfrage des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern auf Anfrage des NDR ergab. Doch auch Kurzentschlossene können noch zum Zuge kommen, wenn sie ihren Urlaub in MV verbringen wollen.

Trotz der recht hohen Buchungszahlen laufe es in diesen Ferien noch nicht überall wie geschmiert, sagte der Tourismusbeauftragte des Landes, Tobias Woitendorf, dem NDR in MV. Dies gelte vor allem für die östliche Ostseeküste. Derzeit könnten kurzentschlossene Urlauber noch Unterkünfte aller Art auf Rügen bekommen. Das könne sich allerdings schnell ändern, so Woitendorf weiter. Denn der Trend zur spontanen und Kurzreise vor allem mit dem Rad halte an. Notfalls müssten Urlaubsgäste von der Lieblingsunterkunft in der ersten Reihe absehen, oder in die Städte oder das Umland ausweichen, hieß es weiter.

Städtereisen nach Schwerin, Rostock und Greifswald gefragt

Sehr gefragt bei Urlaubern sind laut Woitendorf die großen Städte in Mecklenburg-Vorpommern - insbesondere Rostock, Schwerin, aber auch Greifswald wegen des Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahres. Bei den Vorbuchungen für August gebe es noch Luft nach oben. Im gesamten Bundesland seien noch freie Plätze frei - vor allem im Binnenland. Die Tourismusanbieter setzen vor allem auf Gäste aus den bevölkerungsstarken Ländern Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Zudem beginnen in der kommenden Woche in Berlin die Ferien.

Mecklenburgische Seenplatte: Hausboote fast ausgebucht, Trend zu Radtouren

Von der Buchungszentrale des Tourismusverbands Mecklenburgische Seenplatte hieß es, dass grundsätzlich alle Urlaubsarten nachgefragt seien. Eine Stichprobe bei Hausboot- und Ferienhausanbietern habe ergeben, dass diese im Juli zu etwa 95 Prozent ausgebucht sind, für den August sind noch Buchungen möglich. Großes Interesse besteht demnach an Radtouren in Verbindung mit Hotelübernachtungen. Dabei würden die einzelnen Etappen häufig gar nicht vorgeplant, spontanes, flexibleres Reiseverhalten stehe hoch im Kurs. Ferienhäuser an der Seenplatte sind demnach an den Wochenenden gut gebucht, in der Woche gebe es noch Potenzial.

Rügen: In den Ferien punktuell noch freie Kapazitäten

Auf der Insel Rügen bekommen kurzentschlossene Gäste nach Angaben des Tourismusverbandes derzeit noch Unterkünfte aller Art, im Ferienzeitraum gebe es jedoch nur noch punktuell Kapazitäten. Bei den Gästen seien Unterkünfte aller Art nachgefragt, deshalb empfiehlt der Verband, das Urlaubsdomizil zu reservieren.

Rostock zur Hanse Sail fast komplett ausgebucht, Greifswald profitiert von Friedrich-Jubiläum

Für Rostock mitsamt dem Seebad Warnemünde liegt der Buchungsstand für den Monat Juli laut der Umfrage bei etwa 95 Prozent, zum maritimen Volksfest Hanse Sail, zu dem zwischen dem 8. und dem 11. August wieder hunderttausende Gäste in der Hansestadt erwartet werden, betrage die Auslastung bereits 98 Prozent. Aber vor allem im Umland gebe es noch freie Unterkünfte. Und von Mitte August an ist die Buchungsquote etwas geringer, sie liege bei etwa 80 Prozent. Die Hansestadt Greifswald profitiert laut Umfrage vom Jubiläumsjahr des Romantik-Malers Caspar David Friedrich. Dies habe der Stadt allein in den ersten drei Monaten des Jahres ein Plus an Übernachtungen in Höhe von rund acht Prozent gebracht.

Mecklenburgische Ostseeküste: Ferienwohnungen und Camping gefragt

An der Mecklenburgischen Ostseeküste ist die Auslastung laut dem Verband Mecklenburgischer Ostseebäder im Juli gut, teilweise sind die Unterkünfte ausgebucht. Ab Mitte August gebe es aktuell noch Potenzial - vor allem im angrenzenden Binnenland. Gefragt seien insbesondere Campingplätze und Ferienwohnungen.

Mecklenburg und Schwerin: Camping, Caravaning, Hausboote

In der Region Mecklenburg und Schwerin sind laut Umfrage die am Wasser gelegenen Campingplätze und Ferienhäuser weitgehend ausgebucht. In die Städte wie etwa Schwerin ziehe es viele Tagestouristen. Potenzial gebe es noch in Hotels und Pensionen sowie bei Ferienwohnungen und -häusern im ländlichen Raum. Besonders gefragte Urlaubsarten sind demnach Camping, Caravaning sowie Floß- und Hausboottouren.

