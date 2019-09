Stand: 02.09.2019 17:59 Uhr

Sommertour-Finale mit Glasperlenspiel in Pasewalk

Die letzte Station der NDR Sommertour in Mecklenburg-Vorpommern ist die Leistungsschau der Uecker-Randow-Region in Pasewalk. Dort machen NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin heute Halt. Stargäste des Abends sind Glasperlenspiel.

Elektro-Pop mit Live-Qualitäten

Mit Sommerhits kennen sich Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg aus: An ihrem Song "Geiles Leben" kam seit 2015 niemand vorbei. Auch die Sommertour ist für Glasperlenspiel kein Neuland, in Wismar und Wittenburg hat das Duo in den vergangenen beiden Jahren für Stimmung gesorgt. Auf dem aktuellen Album "Licht & Schatten" gesellen sich zum gewohnt guten Elektro-Pop-Sound auch Hip-Hop- und R'n'B-Einflüsse dazu.

NDR Partyband sorgt für gute Laune

Das Dirty Royal Orchestra sorgt mit Hit-Medleys und einer abwechslungsreichen Bühnenshow für beste Feierlaune bei den Besuchern der Sommertour und der Verbrauchermesse. Die Partyband aus Hamburg besteht aus zehn Musikern, die eine Mischung der besten Songs der Popgeschichte zum Besten geben.

Stadtwetten-Übergabe mit prominenter Unterstützung

Die Oktoberfeste stehen in den Startlöchern, doch in Pasewalk soll das Erste des Jahres bei der Sommertour gefeiert werden. Die Frühaufsteher wollen mindestens 50 Personen mit bayerischer Kluft vor der Bühne sehen: 25 fesche Madel in Dirndl und 25 knackige Buam in Lederhosen - dazu spielt eine bayrische Blaskapelle auf und die Stadt tanzt dazu einen Schuhplattler. Unterstützung bekommen sie von Andreas Hoppe, Schauspieler und Autor, bekannt als Tatort-Kommissar.

Livemusik im Grünen und auf der Wiese

Die Sommertour wird präsentiert von den Frühaufstehern Marko Vogt und Susanne Grön. Wer nicht dabei sein kann, sieht die gesamte Veranstaltung ab 19.30 Uhr hier im Livestream und anschließend die Höhepunkte des Abends in Bildern. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin sind live dabei, wenn die Stimmung bei der größten Sommerparty in Mecklenburg-Vorpommern überkocht. Der Eintritt zur NDR Sommertour ist wie immer kostenfrei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Frühaufsteher | 07.09.2019 | 19:30 Uhr