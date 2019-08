Stand: 03.08.2019 23:44 Uhr

Sommertour: 10.000 feiern Nico Santos in Parchim

Was für eine Party in Parchim bei der Sommertour: 10.000 Besucher feiern gemeinsam mit Stargast Nico Santos auf dem Festplatz an der Bergstraße. Zunächst heizte das Dirty Royal Orchestra den Partybegeisterten mit einer Mischung der besten Songs der Popgeschichte ordentlich ein, dann betrat der Sänger und Songwriter Nico Santos die Bühne und sorgte für ein großartiges Finale auf der Showbühne. Gastgeber des Abends sind wie immer die Frühaufsteher Susanne Grön und Marko Vogt. Den Auftakt hatte das NDR Nordmagazin mit einer Live-Sendung von der Konzertbühne gemacht.

Nico Santos verbreitet sommerliche Stimmung in Parchim

Nico Santos ist einer der erfolgreichsten Newcomer des vergangenen Jahres. Auf seinem Debütalbum "Streets Of Gold", das im Oktober 2018 veröffentlicht wurde, erzählt der 26-Jährige von Themen wie Liebe, Eifersucht, Identität und Stolz. Er selbst beschreibt es als ein "in Musik gefasstes Tagebuch". Neben seiner Karriere als Sänger ist er Songschreiber und Produzent vieler deutsche Stars. Er produzierte unter anderem Mark Forsters "Wir sind groß" und schrieb Songs für Bushido, Lena Meyer-Landrut und Helene Fischer.

Nico Santos - erfolgreicher Musiker Nordmagazin - 03.08.2019 19:30 Uhr Nico Santos ist einer der erfolgreichsten Newcomer des vergangenen Jahres. Bei dem Namen denkt jeder sofort an Sommer, Sonne, Süden. Aber Santos ist nur ein Künstlername.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neben bekannten Hits gab der in Mallorca aufgewachsene Chartstürmer ebenfalls spanische und deutsche Songs zu seinem Besten. Auch Gänsehautmoment blieben nicht aus: Beim Song "Afterparty" verwandelte sich der Festplatz vor der Bühne in ein Lichtermeer. Trotz seiner steilen Karriere bewies Nico Santos in Parchim, wie wichtig ihm die Nähe zu seinen Fans ist. Bei dem Song "Oh Hello" ging er durchs Publikum und ließ sich zusammen mit den Zuschauern fotografieren. So überraschte es auch keinen, dass die Besucher in Parchim Zugaben forderten - die bekamen Sie und so entließ Nico Santos mit seinen Hits "Rooftop" und "Safe" das Publikum in die Nacht.

Stadtwette: Parchim ertanzt sich den Gewinn

Bei der Stadtwette bewiesen die Parchimer Rhythmus im Blut. Um die 1.000 Euro zu gewinnen, erhielten sie von den Frühaufstehern Susanne Grön und Marko Vogt die Aufgabe in spanischen Sommer-Outfits vor der Bühne den "Macarena" zu tanzen. Mit 108 verkleideten Macarena-Tänzern wurde die Stadtwette und die geforderte Mindestanzahl von 75 Tänzern mehr als erfüllt. Somit darf sich der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Parchim e.V. über die Finanzspritze freuen.

Spanische Klänge bei der Stadtwette in Parchim Nordmagazin - 03.08.2019 19:30 Uhr NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin feiern die Sommertour in Parchim mit Sänger und Songwriter Nico Santos. Die berühmte Stadtwette bringt passenderweise spanisches Lebensgefühl und die 90er zusammen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Frühaufsteher | 03.08.2019 | 19:30 Uhr