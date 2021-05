Sommerferien in MV: Welche Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche? Stand: 31.05.2021 18:02 Uhr Ferien-Freizeiten sind überall in Mecklenburg-Vorpommern trotz Pandemie im Sommer möglich. Allerdings nur in festen Gruppen von maximal 50 Personen.

von Dimitri Paul, NDR 1 Radio MV

Obwohl die Sommerferien in nur wenigen Wochen starten, gibt es erst jetzt Richtlinien für Ferienangebote. Vor wenigen Tagen wurde die neue landesweite Corona-Jugendverordnung veröffentlicht. Damit wissen Träger nun, worauf sie bei ihrer Planung achten müssen.

Veranstaltungen nur in festen Gruppen

Bevor Sommercamps, Paddeltouren, Ausflüge oder Spielnachmittage starten, müssen alle Teilnehmenden auf Corona getestet werden. Dazu würden vom Land etwa 10.000 Tests zur Verfügung gestellt, die aber noch an einzelne Veranstalter ausgeliefert werden müssten, sagt Christian Thönelt, Geschäftsführer des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern. Bei einem negativen Ergebnis können die einzelnen Aktivitäten in festen Gruppen von maximal 50 Personen beginnen.

Langfristige Planung für Träger und Vereine

Für Träger wie beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt (AWO), Kirchen oder Vereine sei die Planung machbar, meint Thönelt. Viele würden schon seit Monaten planen und freuten sich jetzt über den klaren Startschuss. Das sei dafür auch notwendig, um beispielsweise finanzielle Förderung für Kinder aus benachteiligten Haushalten zu bekommen. Generell seien alle Träger, mit denen Thönelt gesprochen hat, froh, dass überhaupt Ferienangebote möglich sind.

Freie Plätze im ganzen Land

Nachgefragt bei einzelnen Anbietern und auch dem Landesjugendring gibt es zur Zeit noch genügend freie Plätze. Beispielsweise bietet die Arbeiter-Samariter-Jugend MV unter anderem ein Segelcamp in Rostock oder auch ein Sommercamp mit Musik, Tanz und Theater in Mirow an der Seenplatte an. Um nachhaltige Themen geht es bei den Camps von "Power On" in Prebberede bei Laage im Landkreis Rostock. In Parchim können junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren sogar eine Weiterbildung zum Leiten von Kinder- und Jugendgruppen absolvieren. Auch bei privaten Anbietern wie Kanuvereinen, Surfschulen oder Reiterhöfen gibt es in diesem Sommer zahlreiche Kinder- und Jugendfreizeiten. Die Hygienebestimmungen und Regelungen in Bezug auf Corona wie beispielsweise negative Selbsttests vor der Anreise sind jeweils individuell geregelt.

Für weitere Ferienangebote haben Jugendzentren vor Ort, einzelne Landkreise, Gemeinden oder Verbände auf ihren Internetseiten häufig aktuelle Übersichten. Beispielsweise listet der Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern Details zu einzelnen Veranstaltungen im ganzen Land auf.

