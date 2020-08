Stand: 06.08.2020 17:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Soldaten der Korvette "Ludwigshafen" helfen in Beirut

Die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" mit Heimathafen Rostock wartet aktuell auf die Genehmigung zur Einfahrt in die libanesischen Hoheitsgewässer. Das Schiff mit rund 60 Soldatinnen und Soldaten mit Dienstort Rostock ist Teil eines Unterstützungsteams aus Luftwaffe, Marine und Technischem Hilfswerk, das in Beirut helfen soll. Die Korvette werde allerdings nicht in den zerstörten Hafen einlaufen, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. | 06.08.2020 17:28