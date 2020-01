Stand: 06.01.2020 04:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Soldaten aus MV fliegen nicht in den Irak

Die Bundeswehr reagiert nun doch auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten: Die Bundeswehr schickt zunächst keine neuen Soldaten zum Einsatz in das Land. Das wurde am späten Sonntagabend bekannt. Eigentlich sollten in den kommenden Tagen rund 70 Soldaten aus Torgelow und Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern für sechs Monate nach Erbil in den Nordirak verlegt werden. Bis zum Nachmittag war noch der Entschluss gültig gewesen, den Kontingentwechsel der derzeit im Irak eingesetzten Soldatinnen und Soldaten wie bislang geplant durchzuführen.

Die entsprechende Entscheidung des Generalinspekteurs Eberhard Zorn verbreitete das Bundesverteidigungsministerium am Sonntagabend über Twitter.

Unklar sei noch, was mit den vor Ort stationierten Soldaten geschehe, die im Austausch wieder nach Deutschland zurückkehren sollten. Schon zuvor hatte es immer geheißen, dass die Sicherheit der Bundeswehr-Soldaten im Vordergrund stehe, auch wenn sie gleichwohl stets einer gewissen "Grundgefährdung" unterliegen würden.

Irakisches Parlament fordert Abzug der Anti-IS-Koalition

Das irakische Parlament hatte am Sonntag den Abzug aller ausländischen Soldaten gefordert, die Teil der US-geführten Anti-IS-Koalition sind. Vorausgegangen war Ende der vergangenen Woche die Tötung des iranischen Topgenerals Kassem Soleimani durch die USA in Bagdad. Daraufhin hatte der Iran Vergeltungsmaßnahmen angekündigt.

"Deutsche Soldaten können nur dann im Irak bleiben, wenn die irakische Regierung sagt, dass sie das weiterhin will", sagte ein Sprecher von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte, die deutsche Regierung werde jede Entscheidung des Irak respektieren. Derzeit sind im Irak etwa 120 Bundeswehrsoldaten für die internationale Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Einsatz. Grüne und Linke haben bereits den Abzug deutscher Truppen gefordert, die SPD-Spitze äußerte Bedenken angesichts der Eskalation.

Die Bundeswehr hatte am Freitag mitgeteilt, dass ihre Ausbildungsmission für irakische Sicherheitskräfte vorübergehend eingestellt werde. Die Tornado-Aufklärungsflüge für die internationale Anti-IS-Koalition werden vorerst aber fortgesetzt.

Deutsches Kontingent umfasst insgesamt 415 Soldaten

Das deutsche Kontingent für den internationalen Einsatz gegen den IS ("Counter Daesh") zählt derzeit 415 Männer und Frauen. Es wird von Jordanien aus geführt, dort sind rund 280 Soldaten stationiert sind. Knapp 90 Bundeswehrleute sind im nordirakischen Kurdengebiet im Einsatz, um kurdische Kräfte auszubilden. Ihre Schulungen ruhen nun. Im Militärkomplex Tadschi, 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad, sind derzeit 27 Bundeswehrsoldaten für die Ausbildung irakischer Kräfte im Einsatz. Zudem gibt es im Hauptquartier der Anti-IS-Koalition in Bagdad fünf deutsche Soldaten.

