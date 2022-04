Stand: 15.04.2022 13:06 Uhr Solarfähre zwischen Kamp und Karnin fährt wieder

Die Kettenfähre ist auch in Stolpe an der Peene wieder im Einsatz. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat einem Zuschuss zugesagt. Die Gemeinde Stolpe bekommt in diesem und im kommenden Jahr jeweils 20.000 Euro für den Betrieb der Fähre über die Peene. Sie ist die einzige Möglichkeit, zwischen Jarmen und Anklam zu Fuß oder mit dem Fahrrad überzusetzen. Bis vor Kurzem war unklar, ob die Gemeinde den Betrieb finanzieren kann. | 15.04.2022 13:08

