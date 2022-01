So stehen die Bundestagsabgeordneten aus MV zur Impfpflicht Stand: 25.01.2022 16:37 Uhr Mit der Bundestagswahl im September sitzen 16 Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag. Anfang März wartet auf sie die erste Gewissensentscheidung. Das Thema ist so umstritten wie kaum ein anderes: Braucht Deutschland im Kampf gegen Corona eine allgemeine Impfpflicht? Für die Abstimmung wurde der Fraktionszwang ausgesetzt - jede und jeder entscheidet ganz individuell für sich.

Die SPD-Abgeordneten aus MV sind fast geschlossen für die Impfpflicht. Die Parteifreunde Olaf Scholz und Karl Lauterbach (beide SPD) fordern sie schon lang und sehr laut. Ihre Kollegen und Kolleginnen scheinen dem zu folgen: Frank Junge, der seinen Wahlkreis im westlichen Landesteil hat, teilte auf Nachfrage mit, dass er eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren befürworte, um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Wichtig sei ihm dabei, "dass wir die Ausnahmen von der Impfpflicht klar regeln - zum Beispiel für chronisch Kranke oder Berufspendler aus dem Ausland - und dass Verstöße angemessen sanktioniert werden."

Kassautzki erhofft sich Antworten auf Detailfragen in der Bundestagsdebatte

Zum gleichen Ergebnis ist auch die Schwerinerin Reem Alabali-Radovan gekommen. "Schon jetzt müssen viele Bürgerinnen und Bürger unverschuldet auf die verschiedensten Eingriffe oder Reha-Maßnahmen warten", so Alabali-Radovan. Auch die Rostockerin Katrin Zschau ist für eine Impfpflicht. Antworten auf Detailfragen möchte sie in der Orientierungsdebatte finden. Anna Kassautzki, die Nachfolgerin im Merkel-Wahlkreis, ließ über einen Sprecher mitteilen, dem Gruppenantrag von Fraktionsvize Dirk Wiese zustimmen zu wollen.

Malottki: Niemand soll wegen Verweigerung ins Gefängnis

Auch Erik von Malottki positioniert sich pro Impfpflicht: "Nur durch eine hohe Impfquote können wir die Belastung des Gesundheitssystems so reduzieren, dass wir alle Bereiche der Gesellschaft wieder öffnen können und zur Normalität zurückkehren können." Wichtig ist von Malottki, dass auf ein zentrales Impfregister verzichtet wird und die Sanktionen bei Verstößen verhältnismäßig bleiben. Niemand sollte wegen einer Verweigerung ins Gefängnis müssen, so von Malottki. Einziger unentschlossener SPD-Bundestagsabgeordneter ist Johannes Arlt. "Ich bin noch in der Entscheidungsfindung. Ich finde es falsch, mit einer vorgefertigten Meinung in die Debatte zu gehen."

FDP und Grüne offen für Argumente in der Debatte

Ähnlich sehen das die übrigen Abgeordneten aus dem Land aus der Ampelkoalition. Für Hagen Reinhold (FDP) steht fest: "Meine Entscheidung beziehungsweise Positionierung wird maßgeblich von den nach der Orientierungsdebatte zu erstellenden Anträgen abhängen." So sieht das auch die Stralsunderin Claudia Müller (Grüne). Ihr ist es wichtig, dass sich das Plenum für diese Entscheidung ausreichend Zeit nimmt.

Linke: Kritik vom Fraktionsvorsitzenden an der SPD

Der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Dietmar Bartsch, selbst dreimal geimpft, kann sich momentan nicht vorstellen, für eine Impfpflicht zu stimmen. Er sei aber offen für die Debatte. Seine Kritik: "Prominente Befürworter einer Impfpflicht - wie Olaf Scholz und Karl Lauterbach - sind nicht an Orientierung interessiert, sondern suchen mit teils abstrusen Argumenten Wege, die Impfpflicht durchzudrücken." Rechtliche Bedenken würden leichtfertig weggewischt werden, so Bartsch. Seine Parteikollegin, die Bundestagsabgeordnete Ina Latendorf, vertritt die Meinung, zur Impfpflicht gebe es kein klares "Ja" oder "Nein". "Die verfassungsmäßig garantierte Unverletzlichkeit des Menschen verbietet eine politisch dekretierte Impfpflicht, der Solidargedanke des gesellschaftlichen Zusammenlebens mit dem Schutz der bzw. des Nächsten könnte sie gebieten." Latendorf meint, für die Impfung müsse mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden.

CDU will geschlossen als Fraktion abstimmen

Nachgefragt bei den Christdemokraten aus dem Land in Berlin antwortet stellvertretend für alle drei der Landesgruppen-Chef Philipp Amthor. Er bezeichnet den Prozess rund um die Impfpflicht als eine "Farce". Es brauche jetzt ein klares Bekenntnis der Bundesregierung, keine "Gruppenanträge" einzelner Abgeordneten. Zur Abstimmung selbst laufe, so Amthor, derzeit noch ein fraktionsinterner Diskussionsprozess. Offenbar hat man bei der CDU aus der Vergangenheit und offenen Streitigkeiten gelernt. Amthor schreibt: "Statt unkoordinierter Einzelmeinungen streben wir eine Positionierung als Gesamtfraktion an." Doch auch diese Aussage Amthors bleibt nicht ohne Seitenhieb in Richtung Regierung. Denn: Grundlage für die Entscheidung seien Antworten auf parlamentarische Anfragen zu dem Thema, "auf die wir jetzt schon über 30 Tage warten müssen."

AfD-Abgeordnete klar gegen Impfpflicht

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) aus der Mecklenburgischen Seenplatte ist klar gegen eine Impfpflicht. "Die ganze Diskussion hat jetzt schon immensen Schaden angerichtet, eine Impfpflicht - so sie denn kommt - wäre in meinen Augen ein Desaster." Eines ihrer Argumente gegen ein mögliches Gesetz: Auch Geimpfte können sich mit Corona infizieren. Landesvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Leif-Erik Holm bekräftigt: "Ein derart schwerwiegender Eingriff in die körperliche Unversehrtheit müsste verboten werden." Eine Impfpflicht sei nicht verhältnismäßig und außerdem verfassungswidrig, so Holm. Weiter sagt er: "Die Menschen zum Impfen zu zwingen, wäre ein schwerer Schlag für eine freie Gesellschaft." Grundrechtseingriffe sieht auch sein Parteikollege Enrico Komning. "Diese Eingriffe sind unverhältnismäßig und damit nicht zu rechtfertigen."

Großteil der Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern noch unentschlossen

Auf NDR Anfrage gaben in Summe sieben Abgeordnete an, noch unentschlossen zu sein. Die beiden Abgeordneten von FDP und den Grünen sowie Johannes Arlt (SPD) möchten die Debatte im Plenum noch abwarten. Ina Latendorf von der Linken meint, zu dem Thema könne man nicht klar zwischen "Ja" oder "Nein" entscheiden und die drei Christdemokraten aus dem Land im Bundestag warten auf ein Zeichen der Fraktion. Für fünf der sechs SPD-Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern steht fest: Eine Impfpflicht muss her. Anders sehen das die drei AfD-Mandatsträger und auch Dietmar Bartsch (Linke) kann sich derzeit nicht vorstellen, für eine Impfpflicht zu stimmen.

