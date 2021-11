So ist "3G am Arbeitsplatz" in MV gestartet Stand: 24.11.2021 13:22 Uhr Jeder Arbeitnehmer, der sich nicht impfen lassen hat oder nicht impfen lassen kann, muss ab heute einen negativen Coronatest bei seinem Arbeitgeber vorlegen. Denn auch in Mecklenburg-Vorpommern ist die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz gestartet.

Wie genau Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit der Testpflicht umgehen, zeigen verschiedene Beispiele aus dem Land, die auch Thema bei NDR MV Live waren.

Ansturm auf die Testzentren

Die Testzentren haben derzeit alle Hände voll zu tun. Etwa 30 Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind noch nicht immunisiert. Die Nachfrage in den Testzentren ist deshalb groß. Die Mitarbeiter eines Testzentrums in Neubrandenburg hatten deshalb etwa 250 Voranmeldungen und rechnen bis zum Tagesende mit insgesamt 1.000 Tests in diesem einen Testzentrum. Unter den Menschen befinden sich nicht nur Ungeimpfte. Es sind auch Menschen dabei, die gerade ihre zweite Impfung erhalten haben und der komplette Impfschutz noch nicht erreicht ist. Es gibt zudem Menschen, die geimpft sind, aber jemanden besuchen wollen, wie beispielsweise die Oma im Pflegeheim. Die Masse ist allerdings ungeimpft. Bei einigen würde jetzt allerdings auch ein Umdenken einsetzen - sie hätten sich doch fürs Impfen entschlossen, weil ihnen die Testerei zu lästig sei.

Die Industrie- und Handelskammer kritisiert kurze Vorbereitungszeit

Die Industrie und Handelskammer Neubrandenburg kritisiert, dass zu wenig Zeit war, sich auf die 3G-Regel am Arbeitsplatz einzustellen. Unternehmen in ländlichen Regionen hätten so kaum die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter zu Testzentren in größeren Städten zu schicken, so Torsten Haarsch, IHK Geschäftsführer Neubrandenburg. Eine eigene Teststation aufzubauen, sei ebenfalls schwierig und teuer. Viele Unternehmen fordern nach seiner Aussage deshalb eine Impfpflicht.

So gehen die Arbeitgeber mit der 3G-Regelung um

Manche Arbeitgeber, größere Betriebe beispielsweise, haben das Testproblem jedoch anders gelöst und sich mobile Teams in die Unternehmen bestellt. Kevin Friedersdorf, Geschäftsführer der Schweriner Medienagentur Mandarin Medien, sieht die Lage in seiner Firma hingegen entspannt. Von seinen Mitarbeitern seien die meisten sowieso schon zu Hause, vor allem die bisher noch Ungeimpften. Außerdem überlege man auch hier, schnellstmöglich sogar auf 2G Plus umzustellen.

