Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" soll wieder Kurs auf Trelleborg nehmen Stand: 12.07.2024 13:31 Uhr Die rund 200 Meter lange Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" der Reederei TT-Line war am Donnerstag vor Warnemünde durch einen Maschinenausfall manövrierunfähig geworden. Hunderte Passagiere mussten nach dem Maschinenschaden stundenlang ausharren. Nun steht das Schiff für Sonnabend wieder im regulären Fahrplan.

Die am Donnerstag auf der Ostsee vor Warnemünde havarierte Skandinavien-Fähre soll offenbar am Sonnabend wieder Kurs auf Trelleborg nehmen. Ob das Schiff tatsächlich wie geplant um 22 Uhr ablegen kann, hänge nach Angaben des Hafenkapitäns Falk Zachau allerdings davon ab, ob die zuständigen Behörden nach der Reparatur "grünes Licht" geben können. Dafür sei laut Zachau unter anderem eine Seetauglichkeitsbestätigung der BG Verkehr nötig. Unterdessen liegen von der Reederei TT-Line noch keine Informationen zum weiteren Verfahren oder zum technischen Hintergrund des Maschinenschadens vor.

Manövrierunfähig nach Blackout auf offener See

Am Donnerstagmorgen hatten Passagiere der Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" in der Ostsee rund elf Kilometer vor Rostock-Warnemünde eine Havarie gemeldet. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund sowie dem Rostocker Hafenamt machte ein Stromausfall das Schiff manövrierunfähig. Die Reederei TT-Linie teilte erst am Nachmittag mit, dass es sich um ein Motorenproblem gehandelt habe. Was zum Maschinenausfall geführt hat, hat das Unternehmen bislang nicht mitgeteilt.

Abgelegt hatte die Fähre um 8.40 Uhr in Richtung Trelleborg, musste aber nach rund eineinhalb Stunden von drei Schleppern zurück in den Rostocker Hafen gebracht werden. An Bord befanden sich insgesamt 453 Passagiere. Laut Kapitän führte ein kompletter Blackout, also ein Stromausfall zur Havarie.

Passagiere mussten bis zum Abend ausharren

Wie Passagiere gegenüber dem NDR schilderten, sei es an Bord unter anderem sehr heiß geworden. Auch Toiletten seien den Angaben zufolge nicht nutzbar gewesen. Auch nach der Rückkehr in den Hafen konnten die Passagiere das Schiff nicht verlassen, weil sich die Klappen der Fähre offenbar nicht öffnen ließen. Für die Fahrgäste wurde zur Versorgung während des Zwischenfalls ein Büffet mit Kuchen, belegten Broten und Getränken von der Crew aufgebaut. Erst gegen 18.40 Uhr konnten die ersten Autos von Bord rollen. Laut den Behörden bestand während des Zwischenfalls keine Gefahr für Passagiere und Crew.

Reederei informiert nur sehr schleppend

Noch am späten Abend sollte es in Richtung Schweden weitergehen. Laut Reederei TT-Line, die erst sehr spät über die havarierte Fähre informiert hatte, sollten noch am Donnerstagabend alle Fahrgäste umgebucht werden. Ob alle Gäste der "Tinker Bell" inzwischen mit einer späteren Fähre ihr Ziel erreicht haben, ist noch unklar. Laut Hafenamt habe es im Überseehafen am Abend keine besonderen Probleme oder Staus nach der Rückkehr des Schiffes gegeben.

