Stand: 16.07.2022 06:43 Uhr Silz bei Malchow: Spielende Kinder setzen leerstehendes Bauernhaus in Brand

Spielende Kinder haben in einem leerstehenden Bauernhaus in Silz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bei Malchow ein Feuer verursacht. Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die fünf Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren hätten am Freitagnachmittag in dem Haus den Strom ein- und ausgeschaltet. Dadurch erhitzte sich ein eingeschalteter Herd und eine darauf liegende Decke fing Feuer. Die Kinder versuchten noch, den Brand selbst zu löschen - erfolglos. Schließlich riefen sie die Feuerwehr, aber das Hauptgebäude stand komplett in Flammen. Insgesamt 65 Feuerwehrleute aus Alt Schwerin, Nossentiner Hütte, Silz, Jabel und Malchow waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Gegen die Kinder wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. | 16.07.2022 06:43