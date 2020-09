Stand: 13.09.2020 07:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Silz: Zug kollidiert mit Pkw - fünf Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug am Bahnübergang in Silz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizei hat der Autofahrer den unbeschrankten Bahnübergang trotz Wartepflicht mit seinem Fahrzeug überquert. Die Zugführerin sah das Auto auf den Gleisen, gab noch akustische Warnsignale und bremste den Zug sofort - den Zusammenstoß konnte sie aber nicht mehr verhindern. Der Zug schob das Auto ins Gleisbett. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Beifahrer, zwei weitere Insassen im Auto und eine Frau im Zug wurden leicht verletzt. An dem unbeschrankten Bahnübergang in Silz kommt es häufiger zu Unfällen. Erst vor zwei Jahren gab es den letzten schweren Unfall an gleicher Stelle. | 13.09.2020 07:07