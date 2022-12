Silvester in MV: Veranstaltungstipps und wichtige Hinweise Stand: 31.12.2022 14:22 Uhr In MV sind am Abend viele Veranstaltungen und Partys geplant. Ein Highlight wird vielerorts das traditionelle Feuerwerk um Mitternacht sein. Die Feuerwehren im Land sind vorbereitet, Polizei und Zoll warnen vor illegalen Böllern und auch aus den Landkreisen und Städten gibt es verschiedene Hinweise. Mit "Dinner for One" machen Sie jedenfalls nichts falsch.

Eine beliebte Feierlocation sind vor allem die Seebrücken bei uns im Land, beispielsweise in Graal Müritz, Ahlbeck und Bansin. In Göhren wird auf dem Kurplatz Strandkorbsilvester gefeiert - kostenlos. Aber auch die Bühne 602 im Rostocker Stadthafen lädt zum Silvester-Ball ein. Außerdem gibt es in der Ribnitzer Marienkirche kurz vor dem Jahreswechsel ein Orgelkonzert. Wer lieber etwas ruhiger in das neue Jahr 2023 starten möchte, kann sich alternativ auch den ganzen Tag über den Kultklassiker "Dinner for One" im NDR Fernsehen anschauen.

Das Wetter in der Silvesternacht

Zum Jahreswechsel wird es stark bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte erreichen 15 Grad. Dazu wird es windig bis stürmisch. Auch in der Nacht gibt es weiter viele Wolken bei bis zu 9 Grad. Das neue Jahr beginnt am Sonntag ebenfalls sehr mild, bis zu 14 Grad sind drin. Der Wind weht mäßig oder frisch aus Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen.

Einige Regeln müssen eingehalten werden

Vor allem der Zoll und die Polizei warnen davor, Feuerwerk ohne deutsches Sicherheitsprüfzeichen zu kaufen. Diese Böller haben oftmals eine viel höhere Sprengkraft und können schwere Verletzungen verursachen, heißt es. Wer sie beispielsweise in Polen kauft und dann über die Grenze mit nach Deutschland bringt verstößt gegen das Sprengstoffgesetz. Der Zoll in Stralsund hat eigenen Angaben allein im Monat Dezember mehrfach illegale Pyrotechnik sichergestellt. In 18 Fällen sind dabei insgesamt rund 900 verbotene Raketen, Knall- und Feuerwerkskörper beschlagnahmt worden.

Himmelslaternen sind verboten

Aber auch Landkreise und Städte in MV verweisen zum Silvesterabend auf einige Richtlinien. So dürfen draußen zwar Sonnabend und Sonntag Silvester-Böller zum Einsatz kommen, wer sich aber nicht an die Vorschriften hält, muss beispielsweise in Schwerin mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro rechnen. In Rostock können sogar bis zu 50.000 Euro fällig werden. Die Vorgaben sind allerdings leicht umzusetzen: Es darf nicht in der Nähe von sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Tankstellen oder Kirchen geknallt werden. Außerdem soll ausreichend Abstand, die Rede ist von 150 bis 200 Meter, zu reetgedeckten Häusern und Holzlagern gehalten werden. Das Steigenlassen von so genannten "Himmelslaternen" ist in ganz Mecklenburg-Vorpommern verboten, weil diese können bei unkontrollierten Landung unbemerkt Feuer entzünden.

Geschlossene Tiefgaragen, aber auch zusätzlicher ÖPNV

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen setzt in der Silvesternacht und zu Neujahr zusätzliche Busse ein. Auf der Insel Rügen fahren auf den Linien 20 und 22 zwischen Bergen, Göhren und Sassnitz zwischen 22 Uhr und 4 Uhr zusätzliche Busse im Stundentakt. Und in Stralsund können Fahrgäste von 20 Uhr bis ca. 4 Uhr die Nachtexpresslinie 60 nutzen.

Wie bereits in den Vorjahren wird in Greifswald hingegen die Tiefgarage "Am Markt" ab 20 Uhr aus Sicherheitsgründen geschlossen. Sie wird am Neujahrstag ab 8 Uhr wieder geöffnet. Während der Schließzeit ist jeglicher Zutritt nicht möglich. Damit wird dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger entsprochen, die ihr Fahrzeug in der Silvesternacht sicher abstellen wollen. Nach Angaben der Stadt ist das Abbrennen und Zünden von Feuerwerkskörpern in der Tiefgarage strengstens untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.

Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft

Die Feuerwehren im Land sind gut auf den Silvesterabend vorbereitet. In Neubrandenburg ist die Berufsfeuerwehr beispielsweise in doppelter Einsatzstärke in Bereitschaft. Nach zwei Jahren Böllerverzicht rechnet sie in diesem Jahr wieder mit mehr Einsätzen, vor allem weil Mülltonnen brennen könnten. Denn nach eigenen Erfahrungen warten etliche Menschen nach dem Zünden des Feuerwerks nicht ab, bis der Feuerwerkskörper wieder voll erloschen ist. Sie werfen ihn dann achtlos in die Mülltonne, wo der Inhalt dann schnell Feuer fängt, so ein Sprecher der Neubrandenburger Feuerwehr.

Silvesterlauf war bereits erfolgreich

Am diesjährigen Silvesterlauf in Neubrandenburg haben insgesamt 416 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland und Holland teilgenommen. Als erste Läuferin kam auf der 7,8 Kilometerstrecke die Triathletin vom Sportclub Neubrandenburg, Lena Meißner, nach 29 Minuten und 55 Sekunden ins Ziel. Der schnellste männliche Läufer war mit 26 Minuten auf der selben Strecke Chris Marcin Scheffler.

