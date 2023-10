Stand: 06.10.2023 06:27 Uhr Sievershagen: Überfall auf Bäckerei-Transporter ungeklärt

Der Überfall auf einen Bäckerei-Transporter Anfang Mai am Ostseepark in Sievershagen bleibt offenbar ungeklärt. Unbekannte hatten damals 15.000 Euro aus dem Tresor des Fahrzeugs gestohlen. Wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Donnerstag mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt, da ein Täter nicht ermittelt werden konnte. In einem zweiten Fall, bei dem ein Bäckerei-Fahrzeug Mitte April im Wald zwischen Kröpelin und Neubukow angehalten und ausgeraubt wurde, liefen dagegen die Ermittlungen noch.

