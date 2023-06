Stand: 19.06.2023 08:00 Uhr Sieben Verletzte bei drei Unfällen in Westmecklenburg

In Westmecklenburg sind bei Verkehrsunfällen am Sonntag sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich laut Polizei in der Nähe von Schwerin sowie auf der A14 nahe Jesendorf (Nordwestmecklenburg). Schwer verletzt wurden unter anderem ein Motorrad- und ein Fahrradfahrer, die bei Raben Steinfeld (Ludwigslust-Parchim) zusammengestoßen sind. In Friedrichsmoor südlich von Schwerin kollidierten aufgrund eines Vorfahrtsfehlers zwei Fahrzeuge miteinander. Ein 85-Jähriger und seine Beifahrerin kamen verletzt in eine Klinik, ein weiterer Autofahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Fast zeitgleich kam auf der A14 eine 59-Jährige mit ihrem Wagen nach rechts ab. Sie und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt.

