Sicherheitslage: Bundeswehr kann in MV mehr Soldaten rekrutieren Stand: 09.03.2025 07:17 Uhr Die veränderte Sicherheitslage in Europa lässt die Debatte um die Wehrpflicht in Deutschland neu aufleben. Seit 2011 ist der Dienst in Uniform freiwillig. Der Zuspruch in MV ist leicht gewachsen.

Wie aus einer Statistik der Streitkräfte hervorgeht, rekrutierte die Bundeswehr im vergangenen Jahr im Nordosten 597 junge Männer und Frauen als freiwillig Wehrdienstleistende oder Zeitsoldaten. Das waren 32 mehr als im Jahr 2023. Der Anstieg lag mit rund sechs Prozent allerdings leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Unter den neuen Rekruten waren den Angaben des Verteidigungsministeriums zufolge 109 junge Frauen. Dieser Anteil war mit 18 Prozent etwas geringer als im Vorjahr.

Jeder sechste Rekrut war zum Zeitpunkt seiner Einberufung nicht volljährig. 86 junge Soldaten und 18 junge Soldatinnen kamen bereits mit 17 Jahren zur Bundeswehr. Voraussetzung war die Zustimmung der Eltern. Zudem mussten sie einen physischen und psychologischen Eignungstest bestehen.

Nur wenige entscheiden sich für den Heimatschutz

Freiwillig Wehrdienstleistende können sich für 7 bis 23 Monate verpflichten. Zeitsoldaten binden sich für mehrere Jahre. Freiwillig Wehrdienstleistende können nach zwölfmonatiger Ausbildung im Ausland eingesetzt werden. Wer sich für einen Wehrdienst im Heimatschutz verpflichtet, wird in Deutschland zum Beispiel im Katastrophenschutz eingesetzt. In Mecklenburg-Vorpommern meldeten sich im vergangenen Jahr fünf junge Männer zum Heimatschutz.

Die Bundeswehr konnte 2024 insgesamt deutlich mehr junge Soldaten rekrutieren, und zwar 9.235 Männer und 1.257 Frauen. Damit lag die Zahl der neuen Rekruten um acht Prozent über dem Wert von 2023. Die Gesamtzahl der Soldaten blieb mit 181.167 aber nahezu stabil. Zum Ende des sogenannten Kalten Krieges zählte die Bundeswehr 1989 noch 487.000 Angehörige. Der NVA der DDR gehörten 168.000 Soldaten an. Damals galt in Ost und West noch die Wehrpflicht, die 2011 in der Bundesrepublik ausgesetzt wurde.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und mögliche Einschränkungen bei der militärischen Unterstützung Europas durch die USA haben die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland neu belebt.

