Stand: 04.08.2021 06:52 Uhr Shepley will mit "landesspezifischen Themen der Grünen" punkten

Die Spitzenkandidatin der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, Anne Shepley, will mit "landesspezifischen Themen der Grünen" punkten. Das betonte sie am Dienstagabend beim digitalen Wahlkampfauftakt. Konkret nannte Shepley das Ziel den Klimaschutz in der Landesverfassung zu verankern. In dem halbstündigen Livestream auf Instagram stand vor allem einer im Vordergrund: Der Bundesvorsitzende Robert Habeck. Shepley befragte ihn zu Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und Landwirtschaft. | 04.08.2021 06:52