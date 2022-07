Stand: 27.07.2022 08:43 Uhr Semlow: Mutmaßliche Zigarettenautomaten-Plünderer gestellt

Im Zusammenhang mit mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten hat die Polizei in Vorpommern zwei Tatverdächtige gefasst. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden in Semlow bei Ribnitz-Damgarten zwei Männer nach einem solchen Aufbruch festgenommen. Ein Zeuge hatte die Beamten in der Nacht zu Mittwoch informiert. Diese konnten die Verdächtigen stellen. Im Landkreis Vorpommern-Rügen und in Rostock haben Unbekannte seit dem Frühjahr bereits etliche Zigarettenautomaten geplündert. | 27.07.2022 08:43