Stand: 13.09.2019 10:32 Uhr

Seltene Muscheln in Vorpommern gefunden

Im Fluß Barthe in Vorpommern ist ein ungewöhnlich großes Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Bachmuschel (Unio crassus) entdeckt worden. Die Schalentiere wurden bei Renaturierungsarbeiten gefunden. Die Muscheln müssen nun umgesetzt werden, teilte die untere Naturschutzbehörde des Kreises Vorpommern-Rügen mit. Bislang wurden mehr als 1.400 Bachmuscheln aus dem Fluss zwischen Löbnitz und Wobbelkow geborgen.

Einige Exemplare zur Kontrolle markiert

Einige Muscheln haben eine Markierung mit kleinen Plättchen und eingravierten Codes erhalten, um den Erfolg der Umsetzungsmaßnahmen untersuchen zu können. Außerdem wurden die ebenfalls zu den Großmuscheln zählenden Malermuscheln und Gemeine Teichmuscheln entdeckt. Nach Angaben der Behörde soll es sich insgesamt um rund 35.000 Tiere handeln. Der Landkreis spricht von einer Sensation. Bislang sei nur ein kleines Vorkommen in der Barthe bekannt gewesen. Nach Angaben des Naturschutzbundes NABU sind die Bestände der früher sehr häufigen Bachmuschel auf etwa zehn Prozent in Mitteleuropa zurückgegangen.

Videos 03:04 Nordmagazin Archiv: Bachmuschel in Gefahr Nordmagazin Ein aufsetzendes Kanu oder ein einstechendes Paddel sind der Todesstoß für sie: Die Bachmuschel, die es im Sediment der Bresenitz gibt, ist in Europa sehr selten. Video (03:04 min)

Bachmuschel in vielen Regionen bereits ausgestorben

Bei allen drei in der Barthe entdeckten Muschelarten seien sämtliche Altersklassen vorhanden, was auf intakte, sich reproduzierende Bestände hinweise, so ein Kreissprecher. Nach Angaben des NABU braucht die Muschel klares, sauberes Wasser. In vielen Regionen sei sie bereits ausgestorben. Bundesweit werde sie in der Roten Liste als "vom Aussterben bedroht" geführt. Die EU habe die Bachmuschel als besonders geschützte Art in die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) aufgenommen. Das verpflichte die Mitgliedsstaaten zu Schutzprogrammen und Schutzgebieten.

Vorkommen in der Barthe gar nicht erwartet

Die Vorkommen an der Barthe sind nach Angaben eines Kreissprechers auch deshalb so überraschend, weil der Fluss kein wirklich sauberes Gewässer sei. Er sei sehr stark begradigt worden und werde jetzt wieder zu dem geschwungenen Fließgewässer umgestaltet, das er einmal war. Der Kreis erwartete jedoch keine Schäden für die Bestände. Von der Bachmuschel, die im Landkreis Vorpommern-Rügen nach Angaben eines Sprechers ausschließlich in der Barthe vorkommt, waren bis 2014 nur noch kleine Restvorkommen bei Redebas und Schuenhagen bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.09.2019 | 10:00 Uhr