Sellin lehnt LNG-Pläne vor Rügen ab Stand: 22.02.2023 05:47 Uhr Das geplante LNG-Terminal in der Ostsee vor Rügen sorgt für Wirbel. Erste Unterlagen liegen in den Kurverwaltungen aus. In Sellin hat der Bürgermeister am Dienstagabend über die Pläne informiert. Der Tourismus auf der Urlaubsinsel lehnt die Pläne ab. Auch Gemeindevertreter und Einwohner haben sich am Abend gegen die LNG-Pläne des Bundes ausgesprochen.

Die Pläne sehen zwei Anlegeplattformen für große Schiffe einige Kilometer vor der Küste Sellins vor sowie eine ca. 38 Kilometer langen Pipeline, die zur Gasinfrastruktur am Festland in Lubmin führt. Die Tourismusbranche ist wegen der Pläne um den Ruf Rügens als Urlaubsinsel besorgt.

Gemeindevertreter und Einwohner gegen die LNG-Pläne des Bundes

Am Ende der Diskussion stand am Dienstagabend ein Antrag zur Beschlussfassung, sich gegen das Vorhaben des Bundes auszusprechen. Der Antrag ist von den Gemeindevertretern einstimmig angenommen worden. Begründet wurde die Entscheidung vor allem mit der Belastung für die Umwelt durch das Projekt. Auch möglicher Lärm durch die Schiffe spielte eine Rolle sowie die Auswirkungen auf den Tourismus auf der Insel. Die knapp 80 anwesenden Einwohner haben mit Beifall auf den Antrag reagiert. Sie teilen die Sorgen und wollen, dass etwas gegen das Vorhaben der Bundesregierung unternommen wird. Der Sellliner Bürgermeister Liedtke hat ihnen das zugesichert. Gemeinsam mit den anderen Gemeinden aus dem Amt Mönchgut-Granitz und Binz wollen die Beteiligten Einwände gegen das Projekt einreichen. Die Frist dafür endet in zwei Wochen.



Frust "komplett nachvollziehbar"

2021 verzeichnete die Insel mehr als fünf Millionen Übernachtungen. Rügen sei eine Naturschönheit und lebe auch vom Blick aufs Meer, sagte Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbands auf der Insel, NDR MV Live. "Und wenn dann große Schiffe - 250 bis 300 Meter groß - vor Reede liegen vor der Insel, aber auch direkt vor der Insel in vier Kilometern Entfernung eine Großindustrieanlage entsteht, dann passt das natürlich nicht mehr zu dem, was wir uns von naturnahen Tourismus auf der Insel versprechen", so Schäfer. Wegen des Projekts gebe es im Gastgewerbe und auch bei Urlaubern "Frust" - und der sei für ihn "komplett nachvollziehbar." Das liege auch daran, dass man von den Plänen ohne Vorabinformation überrascht worden sei. Für Schäfer bergen die

Pläne zudem ein gewisses Risiko. "Wir haben ständige Windlagen, ständige Oststurmlagen." Bei kräftigem Wind an der Ostseite der Insel solche großen Schiffe zu entladen, sei für sein Verständnis nicht ungefährlich.

Auch Landrat Kerth ist skeptisch

Auch der Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD), befürchtet Auswirkungen auf die Urlaubsbranche und kann die Bedenken des Tourismus-Verbandes und der unmittelbar betroffenen Kommunen verstehen und nachvollziehen. Kerth fragt sich, ob es nicht Alternativen geben könnte. Zudem leiste die gesamte Region mit der Inbetriebnahme des LNG-Terminals in Lubmin bereits einen Beitrag zur Versorgungssicherheit Deutschlands. Wenn doch ein zweites Terminal geplant sei, müsste es in irgendeiner Art und Weise einen Ausgleich geben.

Nationales Interesse: Energieversorgung sicherstellen

Demgegenüber steht ein nationales Interesse an dem Projekt. Denn im Zuge des russischen Energiekrieges gegen den Westen mit dem Stopp der Gaslieferungen galt es, die Energieversorgung zu sichern. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte das Projekt als überdimensioniert. "Der Bau des Offshore-Terminals nur wenige Kilometer vor der Küste Rügens wäre eine beispiellose Industrialisierung der Ostsee", teilte der Verband mit. Er verwies außerdem auf Belastungen für den sensiblen Naturraum. Man werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die Anlage zu stoppen.

Auswirkungen auf Tourismus sollen geprüft werden

Der Betreiber RWE will nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin Anfang April detaillierte Pläne vorstellen. Ab Mitte Mai könnte gebaut werden. Bis dahin werde der Bund noch das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz ändern, denn die Möglichkeit von Offshore-Plattformen vor Rügens Küste müsse noch in das Gesetz aufgenommen werden, so Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Er verwies darauf, dass im anstehenden Genehmigungsverfahren mögliche negative Auswirkungen auf Tourismus und Naturschutz geprüft werden müssten. Das sehen offenbar auch viele Insulaner so.

