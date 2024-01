Stand: 05.01.2024 12:20 Uhr Sellin: Jahresauftaktversammlung des Feuerwehrlandesverbands

Am Freitag endet die Jahresauftaktversammlung des Landesfeuerwehrverbandes in Sellin auf Rügen. Vertreterinnen und Vertreter von Berufsfeuerwehren und Freiwilligen Feuerwehren haben sich unter anderem über den Brand- und Katastrophenschutz ausgetauscht und Projekte vorangebracht. Ein weiteres Thema ist der große Bedarf an neuen Feuerwachen. Eine Idee: Eine Fertighauslösung entwickeln - quasi eine Modellfeuerwache. So könnten in den kommenden Jahren 30 bis 40 Wachen kostengünstig aus Fertigteilen entstehen.

