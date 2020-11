Stand: 15.11.2020 15:11 Uhr Sellin: Größerer Abbruch an der Steilküste

An der Steilküste bei Sellin auf Rügen ist in den vergangenen Tagen ein größerer Hang abgerutscht. Das Ausmaß lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Menschen kamen nicht zu Schaden. Wanderer und Spaziergänger werden gebeten, besonders vorsichtig zu sein und unbedingt auf Absperrungen und Hinweisschilder zu achten. Im Herbst und im Winter kommt es auf Rügen witterungsbedingt regelmäßig zu Abbrüchen an den Steilküsten. | 15.11.2020 15:10