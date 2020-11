Stand: 23.11.2020 18:00 Uhr Sellin: Backhaus gibt nach Hangrutsch Gutachten in Auftrag

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) war am Montag in Sellin auf Rügen, um sich nach dem dortigen Hangrutsch die Lage vor Ort anzusehen. Backhaus will nun ein Gutachten des Landes in Auftrag geben. Mit dem soll geklärt werden, ob es sich in Sellin um ein aktives Cliff handelt. Auch bei den Kosten, die durch den Abrutsch entstanden sind, will der Umweltminister prüfen lassen, welche Hilfestelllungen das Land geben kann. | 23.11.2020 18:00