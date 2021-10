Selbsttests an Schulen in MV werden ausgetauscht Stand: 22.10.2021 15:15 Uhr An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wird der umstrittene Corona-Selbsttest "Deepblue" nicht mehr eingesetzt. Das bestätigte am Freitag ein Sprecher des Bildungsministeriums. Alle "Deepblue"-Tests würden durch Produkte anderer Hersteller ausgetauscht, hieß es. Deshalb könne am Montag in den Schulen getestet werden.

Es geht um rund 900.000 Stück. Das Land bekomme kostenlosen Ersatz durch die Vetriebsfirma, so ein Sprecher des Bildungsministeriums. Diese Firma liefert die Ersatz-Testpakete demnach direkt an die Schulen. Die ersten 140.000 Stück wurden am heutigen Freitag verschickt, damit die für Montag geplanten Tests stattfinden können.

Pro Testtag werden 150.000 Selbst-Tests benötigt

Weitere 48.000 Sets werden aus der Landesreserve bereitgestellt. An den Schulen müssen sich Schüler und Lehrer wöchentlich zweimal testen lassen, pro Testtag werden gut 150.000 Sets benötigt. Das Landesamt für Gesundheit (LAGuS) hatte nach Hinweisen aus einem Privatlabor auf Verunreinigungen vor dem Einsatz dieser Tests gewarnt. Die Labor-Untersuchungen im LAGuS haben Umweltkeime bestätigt. Für genauere Ergebnisse sei ein Speziallabor für Medizinprodukte beauftragt worden, heißt es aus dem Landesamt.

