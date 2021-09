Seit Tagen vermisst: Polizei sucht Jugendlichen aus Lübstorf Stand: 07.09.2021 14:31 Uhr Trotz intensiver Suche hat die Polizei noch keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort eines 15-Jährigen aus Lübstorf. Der Jugendliche Jonas Heise ist seit dem Wochenende verschwunden.

Bei der Suche nach Jonas Neise setzt die Polizei ein Großaufgebot ein - mit einem Hubschrauber und der Suchhundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes. Dazu haben Polizisten zu Fuß und mit Motorrädern auch die Wälder in der Umgebung abgesucht. Der Jugendliche hat am Sonntagabend die elterliche Wohnung verlassen. Zum letzten Mal wurde er am vergangenen Sonntag gegen 23 Uhr in Lübstorf bei Schwerin gesehen.

Jugendlicher gilt als sehr zuverlässig

Jonas Neise gilt als sehr zuverlässig und hat sich nach Angaben der Polizei bisher nie länger von zu Hause entfernt. Derzeit prüft die Polizei Hinweise aus Schwerin und Parchim. Wer den Jugendlichen erkennt, sollte sich bei der Polizei melden:

Jonas Neise ist circa 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze, dunkelblonde Haare

Bekleidet ist er vermutlich mit einer dunkelgrünen Softshelljacke und einer kurzen Camouflagehose

Wahrscheinlich führt er einen grauen Rucksack und einen Strohhut mit sich.

Die Polizei geht davon aus, dass Jonas Neise mit einem blauen Mountainbike unterwegs ist.

