Seit Pandemie-Beginn über 2.000 Corona-Verstöße in MV Stand: 07.10.2020 09:58 Uhr Im Nordosten sind seit Pandemie-Beginn über 2.000 Corona-Verstöße registriert worden - im Kreis Vorpommern-Rügen im Verhältnis die meisten, in Rostock die wenigsten.

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 2.000 Verstöße gegen die staatlichen Auflagen registriert. Spitzenreiter laut einer Umfrage der deutschen Presseagentur ist der Kreis Vorpommern-Rügen.

Die Hälfte aller Verstöße in Nordvorpommern

Rund 1.000 Mal haben die Behörden im Kreis Vorpommern-Rügen Ordnungs- oder Bußgelder verhängt. Damit sind die Hälfte aller Verstöße im Nordosten in den Regionen Nordvorpommern, auf der Insel Rügen und auf Fischland-Darß-Zingst festgestellt worden. Insgesamt 350 Verstöße waren es im Kreis Nordwestmecklenburg - hier vor allem gegen Einreiseverbote oder Kontaktbeschränkungen.

Schwerin meldet doppelt so viele Verstöße wie Rostock

In der Landeshauptstadt Schwerin wurden mehr als 280 Fälle gezählt - allein 100 davon, weil Menschen miteinander gefeiert hatten, obwohl es verboten war. Im Landkreis Rostock waren es insgesamt mehr als 300 Verstöße, im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte waren es rund 150. Rostock als größte Stadt des Landes ist das Schlusslicht der Statistik. Nur 140 Verstöße gegen die Pandemieregeln registrierten die Behörden seit März in der Hansestadt. Erst kürzlich waren in Rostock Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemeinsam unterwegs. Sie haben vor allem darauf geachtet, dass Fahrgäste in Bussen und Bahnen wie vorgeschrieben Masken tragen.

