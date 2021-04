Seit Dienstag: Testpflicht beim Einkaufen in MV Stand: 06.04.2021 14:20 Uhr Einfach spontan nach der Arbeit noch neue Socken kaufen - das ist nicht mehr in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns möglich. Der Einzelhandel, Friseurgeschäfte und Kosmetikstudios dürfen nur noch mit einem negativen Corona-Test besucht werden.

Von diesem Dienstag an wird die Corona-Testpflicht in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ausgeweitet. Wer dann etwa shoppen gehen will, braucht einen negativen Corona-Test. Die neue Corona-Landesverordnung gilt nun auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald, weil eine Allgemeinvergütung mit lockeren Regeln inzwischen ausgelaufen ist. Damit darf auch der Besuch von Museen und anderen kulturellen Einrichtungen nur noch mit negativem Corona-Test stattfinden, in Zoos und botanischen Gärten sind lediglich die Außenbereiche offen. In der Hansestadt Rostock treten die Regelungen laut Landesregierung erst zum kommenden Sonnabend in Kraft, weil die Corona-Infektionszahlen dort geringer sind. Das gilt auch für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Kosmetikstudios, für die sonst im Land seit vergangenem Mittwoch ein negativer Corona-Test notwendig ist.

Vier-Augen-Prinzip in Geschäften erforderlich

Das Schnelltest-Ergebnis darf maximal 24 Stunden alt sein. Selbst durchgeführte Tests werden nicht akzeptiert, sie müssen in der Apotheke, in einem Schnelltestzentrum oder direkt in den Geschäften gemacht werden. Entscheidend sei dann, dass der Selbsttest vor den Augen desjenigen erfolge, der die Dienstleistung ausführe, so das Gesundheitsministerium. Jeder Bürger kann pro Woche einen kostenlosen Schnelltest in als Testzentren ausgewiesenen Apotheken durchführen lassen. Alternativ man man auch selbst ein Testzentrum aufsuchen. Schnelltests werden zudem im Einzelhandel und in Apotheken verkauft.

Keine Testpflicht in Supermärkten, Baumärkten und Drogerien

Laut Gesundheitsministerium gibt es landesweit rund 200 Testeinrichtungen, bei denen die nötigen Nachweise eingeholt werden können. Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte und Drogerien sind von der Testpflicht generell weiterhin nicht betroffen, unter anderem können auch Tankstellen, Wochenmärkte, Blumen- und Buchläden sowie Gartenmärkte normal besucht werden. Vor allem der Einzelhandelsverband kritisierte die Schnelltest-Pflicht: Es sei viel Aufwand damit verbunden und zu viele Fragen seien noch offen.

Friseure: Terminabsagen wegen der Testpflicht

Die Landesinnungsmeisterin des Friseurhandwerks und der Kosmetiker in Mecklenburg-Vorpommern, Ines Tietböhl, erzählte von einigen Terminabsagen wegen der eingeführten Testpflicht. Gerade für Kunden im ländlichen Raum sei es schwierig, an Tests zu kommen, und zudem seien viele nicht mehr mobil. Neben dem Aufwand sei dies bei einigen auch eine Kostenfrage, wenn fünf bis sieben Euro für einen Selbsttest oben drauf kämen für einen Friseurbesuch. Der Landesapothekenverband hatte jüngst von zu wenigen Schnelltests berichtet. Demnach könne der Bedarf noch nicht abgedeckt werden. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte daraufhin, dass die Engpässe zeitnah beendet sein sollen.

