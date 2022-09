Sehr kleine Frühchen ab 2023 nicht mehr in Neubrandenburg behandelt Stand: 22.09.2022 15:08 Uhr Sehr kleine Frühgeborene mit weniger als 1.250 Gramm Geburtsgewicht dürfen vom kommenden Jahr an nicht mehr am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. Die Behandlungszahlen seien zu gering, um die notwendige Qualität sicherzustellen, teilte die AOK Nordost am Donnerstag mit.

Die Entscheidung der Fachkommission der Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpommern sei dem Klinikum am Donnerstag mitgeteilt worden. Eine Zusage für die Behandlung solch kleiner Frühchen haben demnach in MV die Uniklinik Greifswald, die Helios Kliniken Schwerin und das Südstadtklinikum Rostock bekommen. Im kommenden Jahr gilt den Angaben zufolge eine Untergrenze von 20 Behandlungsfällen. Ab 2024 liege die Untergrenze bei 25. In Neubrandenburg seien es im vergangenen Jahr nur sieben gewesen.

Frühe Frühgeburten sehr selten

Vom Behandlungsverbot betroffen seien planbare Geburten sehr kleiner Frühchen. Notfälle könnten weiter in Neubrandenburg entbunden werden. Frühgeburten mit weniger als 1.250 Gramm Geburtsgewicht sind den Angaben zufolge selten: Sie beträfen 0,6 bis 0,7 Prozent aller Geburten, hieß es. Im vergangenen Jahr kamen in Mecklenburg-Vorpommern den Angaben zufolge 11.845 Babys zur Welt.

Weitere Informationen Frühchenstationen in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Aus? Die für Krankenhäuser erforderliche Mindestanzahl für die Behandlung von Frühgeborenen soll hochgesetzt werden. Das hätte gravierende Folgen für MV. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.09.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwangerschaft Gesundheitspolitik Pflege