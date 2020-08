Stand: 06.08.2020 10:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Sehr hohe Waldbrandgefahr im Osten von MV

Die anhaltende Trockenheit sorgt im Osten von Mecklenburg-Vorpommern für eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Das Forstamt Torgelow hat die höchste Waldbrand-Warnstufe 5 ausgerufen. Es betrifft die gesamte Insel Usedom bis zum südlichsten Zipfel Vorpommerns um Penkun. Forstamtsleiter Thomas König mahnt alle zu äußerster Vorsicht.

Kein Feuer im oder am Wald

Das Betreten der Wälder für Fußgänger und Radfahrer bleibe zwar vorerst erlaubt, das Befahren mit Fahrzeugen sowie Feuer im oder am Wald seien allerdings grundsätzlich verboten. Kraftfahrern, die Wege an Waldeingängen zuparken, drohten hohe Bußgelder, so König. Denn die Einsatzkäfte bräuchten jederzeit freien Zugang, um Waldbrände schon im Keim ersticken zu können. Erst am Mittwoch hatte die Freiwillige Feuerwehr Torgelow in der Nähe der Stadt ein Feuer in einem Waldstück gelöscht.

Weitere Informationen NDR Info Mehr als 30 Grad: Es wird heiß im Norden NDR Info In Norddeutschland wird es mindestens bis zum Wochenende fast überall mehr als 30 Grad warm. Regen ist nicht in Sicht, die Waldbrandgefahr steigt. mehr Link Waldbrand-Warnstufen für Mecklenburg-Vorpommern Eine Übersicht über die aktuellen Waldbrand-Warnstufen in den Leitforstämtern Mecklenburg-Vorpommerns. extern

Schon 40 Waldbrände in MV

In den übrigen Forstämtern des Landes gilt derzeit geringe (Stufe 2) bis mittlere (Stufe 3) Waldbrandgefahr. Doch wegen der für die kommenden Tagen prognostizierten hohen Temperaturen könnten die Waldböden weiter austrocknen und die Feuergefahr weiter steigen. Fast 40-Mal brannte es in diesem Jahr schon in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesforst nennt als häufigste Ursache fahrlässiges Verhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.08.2020 | 10:00 Uhr