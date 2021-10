Sehen und gesehen werden: Polizei achtet aufs Licht Stand: 01.10.2021 06:30 Uhr Die Tage werden kürzer, damit wird gute Beleuchtung an Autos, Motorrädern und Fahrrädern wieder wichtiger. Grund für die Polizei in MV, ihre themenorientierten Kontrollen darauf auszurichten.

Die Auftaktveranstaltungen haben bereits begonnen: Seit 6 Uhr kontrolliert die Polizeiinspektionen in Schwerin an der Wolfsschlucht im Stadtteil Friedrichsthal - in Rostock stehen die Beamten am Petridamm. Ein funktionierendes Licht sei darum umso wichtiger, um Unfälle zu vermeiden, so eine Polizeisprecherin - nach dem Motto: „sehen und gesehen werden“.

Empfehlung für Zweiradfahrer: Auf gut sichtbare Kleidung achten

Wer bei schlechten Sichtverhältnissen mit ausgeschaltetem oder kaputtem Licht unterwegs ist, muss ein Bußgeld zwischen 10 und 60 Euro zahlen. Die Kontrollen sind Teil des Polizeikampagne "Fahren. Ankommen. Leben", bei der jeden Monat ein anderer Fokus besteht. Für die Fahrer von Motorrädern, Rollern oder Fahrrädern ist neben der Beleuchtung auch die Kleidung wichtig: Reflektierende Elemente an Jacken und Hosen oder Warnwesten zum Überziehen sind nützlich, damit auch sie bei Dunkelheit und Nässe besser gesehen werden.

