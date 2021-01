Stand: 30.01.2021 10:29 Uhr Segelschulschiff "Greif": Sparkassenstiftung gibt Geld für Takelage

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung übernimmt zusammen mit der Sparkasse Vorpommern die Kosten für Restaurierung der gesamten Takelage des Segelschulschiffs "Greif". Das teilte die Stadt Greifswald mit, die Eigentümerin des Schiffs ist. Die Takelage ist das Hauptantriebsmittel des Schiffes und die Instandsetzung eine Grundvoraussetzung, damit die "Greif" wieder in See stechen kann, hieß es. Die genaue Spendensumme veröffentlicht die Sparkassenstiftung nicht. Insgesamt sind 3,5 Millionen Euro für die gesamte Restaurierung und Modernisierung der "Greif" nötig. Seit Anfang vergangenen Jahres liegt das Segelschulschiff im Hafen in Wieck und kann wegen gravierender Schäden nicht mehr auslaufen. | 30.01.2021 10:28